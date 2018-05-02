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  3. 02 Mayıs 2018 13:05

Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

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Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit, geri dönüş yolculuğuna başladı.

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Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimi tamamlanmıştı.

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Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve de-monte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

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