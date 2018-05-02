Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.
TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit, geri dönüş yolculuğuna başladı.
Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimi tamamlanmıştı.