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  3. 07 Mayıs 2017 15:22

Dursun Özbek'e koruma verildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e gelen tehdit telefonlarının ardından emniyet yetkilileri Özbek'e iki yakın koruma tahsis etti.

Dursun Özbek'e koruma verildi

Sarı kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçların ardından telefonu internete verilen ve tehdit, hakaret ve yoğun tacizlere maruz kalan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, bu hafta emniyet tarafından 2 yakın koruma verildi.
(Hürriyet)

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Dursun Özbek'e koruma verildi

Başkan Özbek bu koruma kararını istemese de emniyet yetkilileri bu konuda taviz vermedi.

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Dursun Özbek'e koruma verildi

Özellikle otelinin de sayısız tepki telefonu alması görevi bırakması adına tehditlerin yanı sıra eşi Mesude Özbek'in dahi telefonlarının aranması üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti.

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Dursun Özbek'e koruma verildi

Dursun Özbek'in telefon kayıtları ile birlikte geçen ay savcılığa yaptığı şikayetin ardından İstanbul Emniyeti, bu durumun tehlike arz ettiğini belirtip Galatasaray Kulübü Başkanına iki tane yakın koruma tahsis etti.

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