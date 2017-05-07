Dursun Özbek'e koruma verildi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e gelen tehdit telefonlarının ardından emniyet yetkilileri Özbek'e iki yakın koruma tahsis etti.
Sarı kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçların ardından telefonu internete verilen ve tehdit, hakaret ve yoğun tacizlere maruz kalan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, bu hafta emniyet tarafından 2 yakın koruma verildi.
(Hürriyet)
Özellikle otelinin de sayısız tepki telefonu alması görevi bırakması adına tehditlerin yanı sıra eşi Mesude Özbek'in dahi telefonlarının aranması üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti.