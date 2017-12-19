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  3. 19 Aralık 2017 16:57

Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu.

Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in teknik direktör Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !

Özbek’in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR…

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Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !

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Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !

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