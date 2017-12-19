Dursun Özbek’in konuşmasına tepki yağmuru !
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in teknik direktör Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.
Özbek’in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
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