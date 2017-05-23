Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

Romanya'dan Türkiye'ye gönderilme ihtimali için, "Çok korkutucu bir durumdu" diyen Kanter, "ABD güvenlik teşkilatına teşekkür etmek istiyorum Oklahama City Thunder'a (oyuncusu olduğu takım), NBA'e çünkü hepsi bir takım gibi çalıştı.