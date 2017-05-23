Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor
NBA'de forma giyen Enes Kanter New York’taki NBA Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
Daha önce soyadını Gülen'e çevirdiğini duyuran ve Türkiye'de büyük tepki çeken Kanter, "Şu an ülkem yok. Amerikan vatandaşı olmaya çalışıyorum. Yeşil kartım var. İşlemler biraz daha hızlanacak mı göreceğiz" dedi.
Romanya'dan Türkiye'ye gönderilme ihtimali için, "Çok korkutucu bir durumdu" diyen Kanter, "ABD güvenlik teşkilatına teşekkür etmek istiyorum Oklahama City Thunder'a (oyuncusu olduğu takım), NBA'e çünkü hepsi bir takım gibi çalıştı.