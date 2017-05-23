  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 21:03

Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

NBA'de forma giyen Enes Kanter New York’taki NBA Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

1/ 7
Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

Daha önce soyadını Gülen'e çevirdiğini duyuran ve Türkiye'de büyük tepki çeken Kanter, "Şu an ülkem yok. Amerikan vatandaşı olmaya çalışıyorum. Yeşil kartım var. İşlemler biraz daha hızlanacak mı göreceğiz" dedi.

2/ 7
Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

Romanya'dan Türkiye'ye gönderilme ihtimali için, "Çok korkutucu bir durumdu" diyen Kanter, "ABD güvenlik teşkilatına teşekkür etmek istiyorum Oklahama City Thunder'a (oyuncusu olduğu takım), NBA'e çünkü hepsi bir takım gibi çalıştı.

3/ 7
Enes Kanter ABD vatandaşı olmak istiyor

Asıl problem Endonezya'da başladı. Gece 2, 2 bucuk civarı uyuyordum, menajerim kapımı çaldı ve şöyle dedi:

4/ 7