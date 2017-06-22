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  3. 22 Haziran 2017 22:49

Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !

Fenerbahçe, bir türlü istenilen performansı veremeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie içim çözüm arıyor.

Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !

Bir türlü istenileni veremeyen Van Persie inişli çıkışlı grafiğiyle Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı.

(Kaynak: Habertürk / Ahmet Selim Kul)

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Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !

İşte o Robin van Persie’nin şu an itibarıyla 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi var ama takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !

Gerek Avrupa basını, gerekse de Türk medyası sürekli olarak RVP’nin ülkesine döneceğini iddia ediyor.

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Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !

Bu gelişmelerden hayli bunalan Fenerbahçe yönetimi de Robin van Persie’ye mesaj göndererek şunları söyledi:

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