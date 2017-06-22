Fenerbahçe'de Robin Van Persie krizi !
Fenerbahçe, bir türlü istenilen performansı veremeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie içim çözüm arıyor.
Bir türlü istenileni veremeyen Van Persie inişli çıkışlı grafiğiyle Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı.
(Kaynak: Habertürk / Ahmet Selim Kul)
İşte o Robin van Persie’nin şu an itibarıyla 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi var ama takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Gerek Avrupa basını, gerekse de Türk medyası sürekli olarak RVP’nin ülkesine döneceğini iddia ediyor.