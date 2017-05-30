Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz
Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı ziyaretleri için Ankara’ya gitti.
Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Ankara’ya giden kafile yaklaşık 1 saat süren hava yolculuğunun ardından Ankara’ya vardı.
Basketbol takımıyla birlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler de kafilede yer aldı.
RIDVAN DİLMEN SÜRPRİZİ
Öte yandan kafilede sürpriz bir isim dikkat çekti. Rıdvan Dilmen de Fenerbahçe kafilesiyle birlikte yer aldı.