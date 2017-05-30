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  3. 30 Mayıs 2017 21:56

Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz

Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı ziyaretleri için Ankara’ya gitti.

Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Ankara’ya giden kafile yaklaşık 1 saat süren hava yolculuğunun ardından Ankara’ya vardı.

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Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz

Basketbol takımıyla birlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler de kafilede yer aldı.

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Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz

RIDVAN DİLMEN SÜRPRİZİ

Öte yandan kafilede sürpriz bir isim dikkat çekti. Rıdvan Dilmen de Fenerbahçe kafilesiyle birlikte yer aldı.

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Fenerbahçe'nin Ankara ziyaretinde sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret edecek olan kafile ardından Anıtkabir’de Ata'nın huzuruna çıkacak.

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