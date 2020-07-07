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  3. 07 Temmuz 2020 16:11

Festival için dağa tırmandılar!

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde Hindu Tengger kabilesinin, festival için dağa tırmandığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Festival için dağa tırmandılar!

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde Hindu Tengger kabilesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi devam ederken Yadnya Kasada Festivali için Broma Dağı'na tırmandı.

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Festival için dağa tırmandılar!

Festival süresince kabile halkı, atalarına şükran ve saygılarını sunmak amacıyla, beraberinde getirdikleri mahsülleri ve besi ürünlerini, Bromo Dağı zirvesindeki volkan kraterine fırlatıyor.

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Festival için dağa tırmandılar!

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Festival için dağa tırmandılar!

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