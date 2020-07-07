Festival için dağa tırmandılar!
Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde Hindu Tengger kabilesinin, festival için dağa tırmandığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.
Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde Hindu Tengger kabilesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi devam ederken Yadnya Kasada Festivali için Broma Dağı'na tırmandı.
Festival süresince kabile halkı, atalarına şükran ve saygılarını sunmak amacıyla, beraberinde getirdikleri mahsülleri ve besi ürünlerini, Bromo Dağı zirvesindeki volkan kraterine fırlatıyor.