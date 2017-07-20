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  3. 20 Temmuz 2017 23:43

Galatasaray yenildi, capsler patladı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde zayıf rakibi Östersunds'a elenmesi sonrası sosyal medyada caps çılgınlığı yaşandı. İşte o capslerden bazıları...

Galatasaray yenildi, capsler patladı

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Galatasaray yenildi, capsler patladı

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Galatasaray yenildi, capsler patladı

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Galatasaray yenildi, capsler patladı

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