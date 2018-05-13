Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yeniden takımda görmek istediği Wesley Sneijder için topun Fatih Terim'de olduğunu söyledi.
Mustafa Cengiz, taraftarların yeniden takımda görmek istediği Wesley Sneijder konusunda da olumlu mesajlar verirken dönüş ihtimalinin Fatih Terim'e bağlı olduğunu ifade etti.
Sneijder'in gitmesini kendisinin istemediğini anlatan Başkan, "Sneijder çocuğunu Türkiye'de büyütmek istiyordu ve bu insan Türk futboluna da katkıda bulunabilirdi.
Ücret konusunda da yarı yarıya düşürürüm demişti. "Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir.