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  3. 13 Mayıs 2018 14:31

Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yeniden takımda görmek istediği Wesley Sneijder için topun Fatih Terim'de olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !

Mustafa Cengiz, taraftarların yeniden takımda görmek istediği Wesley Sneijder konusunda da olumlu mesajlar verirken dönüş ihtimalinin Fatih Terim'e bağlı olduğunu ifade etti.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !

Sneijder'in gitmesini kendisinin istemediğini anlatan Başkan, "Sneijder çocuğunu Türkiye'de büyütmek istiyordu ve bu insan Türk futboluna da katkıda bulunabilirdi.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !

Ücret konusunda da yarı yarıya düşürürüm demişti. "Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası !

Sneijder'in fiziksel kondisyonu da önemli" şeklinde konuştu.

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