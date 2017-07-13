Geçmişten günümüze transfer geyikleri

Messi "istanbul'da oynamak beni heyecanlandırıyor; ama henüz erken, birkaç sene daha ispanya'da kalıp tecrübe edinmek istiyorum" demiş... ze roberto, ricardinho'ya türkiye'yi sormuş. aldığı yanıtlar karşısında istanbul'a gelmek için can atmış; ama kaynanası için istedikleri gibi bakımevi yokmuş...