Geçmişten günümüze transfer geyikleri
İşte geçmişten günümüze uzanan, sosyal medyayı sallayan transfer geyikleri...
Drogba'nın babası msn'de karşılaştığı madida'ya beşiktaş'ı sormuş. madida da "mutlaka gitsin, hele bir de 15. dakikada gol atarsa hepten kral olur" demiş...
Lampard için gordon milne devreye girmiş, fakat kısa devre olmuş. wilson araya girmese hepsi yanıyormuş...
Messi "istanbul'da oynamak beni heyecanlandırıyor; ama henüz erken, birkaç sene daha ispanya'da kalıp tecrübe edinmek istiyorum" demiş... ze roberto, ricardinho'ya türkiye'yi sormuş. aldığı yanıtlar karşısında istanbul'a gelmek için can atmış; ama kaynanası için istedikleri gibi bakımevi yokmuş...