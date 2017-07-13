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  3. 13 Temmuz 2017 22:21

Geçmişten günümüze transfer geyikleri

İşte geçmişten günümüze uzanan, sosyal medyayı sallayan transfer geyikleri...

Geçmişten günümüze transfer geyikleri

Drogba'nın babası msn'de karşılaştığı madida'ya beşiktaş'ı sormuş. madida da "mutlaka gitsin, hele bir de 15. dakikada gol atarsa hepten kral olur" demiş...

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Geçmişten günümüze transfer geyikleri

Lampard için gordon milne devreye girmiş, fakat kısa devre olmuş. wilson araya girmese hepsi yanıyormuş...

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Geçmişten günümüze transfer geyikleri

Messi "istanbul'da oynamak beni heyecanlandırıyor; ama henüz erken, birkaç sene daha ispanya'da kalıp tecrübe edinmek istiyorum" demiş... ze roberto, ricardinho'ya türkiye'yi sormuş. aldığı yanıtlar karşısında istanbul'a gelmek için can atmış; ama kaynanası için istedikleri gibi bakımevi yokmuş...

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Geçmişten günümüze transfer geyikleri

Rıza'dan dönüş sinyalleri: beşiktaş rıza'ya yeniden teklif götürdü, ama hocalık için değil futbolculuğa dönmesi için ....

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