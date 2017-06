Gheorghe Hagi'den Galatasaray yorumu !

"OĞLUM TÜRKİYE'DE HER TAKIMDA OYNAYABİLİR"

Oğlu Ianis Hagi'nin Türkiye'de her takıma gelebileceğini belirten Gheorghe Hagi, "18 yaşında oğlum var, Fiorentina'da 10 numara. Belki bir gün benm takımımda da oynar. Umarım oğlum bir gün Türkiye'de de oynar. Her kulüp olabilir Türkiye'de, Türkiye'yi seviyor. Çok iyi bir kariyere sahip olacak" diye konuştu.