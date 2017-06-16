Gheorghe Hagi'den Galatasaray yorumu !

"AMACIMIZ LİGİ İLK 6'DA BİTİRMEK"

BeIN Sports'un haberine göre: Viitorul takımında yaşadığı şampiyonlukla ilgili konuşan Hagi, "Şu anda elimde çok genç bir takım var, yaş ortalamam 21. Gençlerle futbolda başarılı olursanız, bu başarı A takıma da yansır. Çok da iyi bir hocaları var. Gençlere yatırım yapmanın her zaman riski vardır. Ben futboldan kazandıklarımı, tekrar futbola verme amacını taşıyorum. Romanya'nın gelecek vadeden 100 futbolcusundan 35'i bizden. Sezona başlarken şampiyonluk hedefimiz yoktu. Baktık ki liderlik koltuğundayız, biz de bırakmak istemedik ve şampiyon olduk. Ana hedefimiz oyuncu yetiştirip büyük kulüplere satmak ve tabii ki ilk 6'da yer alıp, playoffa kalmak" dedi.