İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı
Koronavirüs salgınından sonra uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü.