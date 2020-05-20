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  3. 20 Mayıs 2020 17:48

İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı

Koronavirüs salgınından sonra uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu.

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İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı

Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

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İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü.

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İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşandı

Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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