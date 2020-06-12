Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de bir deniz eğitimi gerçekleştirildi. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen eğitim 8 saat sürdü.
Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi.