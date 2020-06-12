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  3. 12 Haziran 2020 16:24

Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de bir deniz eğitimi gerçekleştirildi. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen eğitim 8 saat sürdü.

Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı.

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Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi.

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Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!

Müşterek olarak planlanan eğitim, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.

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Jetler peş peşe havalandı: Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!

Uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı açık deniz eğitimine, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 uçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

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