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  3. 13 Mayıs 2020 19:10

''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığını "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi kararını onayladı.

''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan kuş cenneti Sultan Sazlığını 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi kararını onayladı.

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''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor.

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''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor

301 kuş türüne sahip olan Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla ilgi çekiyor.

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''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı’nın 300’ü aşkın kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti.

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