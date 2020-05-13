''Kesin korunacak hassas alan'' olarak ilan edilen Sultan Sazlığı büyülüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığını "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi kararını onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan kuş cenneti Sultan Sazlığını 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi kararını onayladı.
Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor.