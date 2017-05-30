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  3. 30 Mayıs 2017 22:16

Lukas Podolski'den İstanbul paylaşımları

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılıp Japonya'ya gidecek olan Lukas Podolski, İstanbul'u çok sevdi ve sokaklarda çektirdiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

Lukas Podolski'den İstanbul paylaşımları

İşte Lukas Podolski'nin o paylaşımları...

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Lukas Podolski'den İstanbul paylaşımları

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Lukas Podolski'den İstanbul paylaşımları

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Lukas Podolski'den İstanbul paylaşımları

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