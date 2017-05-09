Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok
Mehmet Demirkol, Sneijder'in takım üzerindeki etkisine yönetimin sebep olduğunu söyledi.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sneijder’in Galatasaray üzerindeki otoritesini eleştirdi. Buna yönetimin sebep olduğunu söyleyen yorumcu, sarı-kırmızılı takımda otorite sıkıntısının olduğunun altını çizdi.
Demirkol şu ifadeleri kullandı:
Bence Tudor sezon sonuna kalmayacak. Yönetimin olması mümkün değil. Terbiye sınırlarını aşmak istemiyorum. Bu yönetimde iktidar sorunu var. Bu yönetimin futbola dair otoritesi yok.
Gazetelerde televizyondaki haberler şunu anlatıyor. Galatasaray’daki klikler dağıtılıyor. Sneijder’i yolluyorlar. Nasıl bir dağılım var onu bilmiyorum ama yönetim elinde balta var buraya dalıyor.