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  3. 09 Mayıs 2017 16:14

Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok

Mehmet Demirkol, Sneijder'in takım üzerindeki etkisine yönetimin sebep olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sneijder’in Galatasaray üzerindeki otoritesini eleştirdi. Buna yönetimin sebep olduğunu söyleyen yorumcu, sarı-kırmızılı takımda otorite sıkıntısının olduğunun altını çizdi.

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Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok

Demirkol şu ifadeleri kullandı:
Bence Tudor sezon sonuna kalmayacak. Yönetimin olması mümkün değil. Terbiye sınırlarını aşmak istemiyorum. Bu yönetimde iktidar sorunu var. Bu yönetimin futbola dair otoritesi yok.

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Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok

Gazetelerde televizyondaki haberler şunu anlatıyor. Galatasaray’daki klikler dağıtılıyor. Sneijder’i yolluyorlar. Nasıl bir dağılım var onu bilmiyorum ama yönetim elinde balta var buraya dalıyor.

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Mehmet Demirkol: Tudor seneye yok

Bu desteği niye Mustafa Denizli’ye vermediniz de Tudor’a verdiniz. Niye Hamzaoğlu’na vermediniz? Sneijder’in 10 can hakkı mı vardı. 10 tane hatayı yapıyorsan sorun Sneijder değil sensin.

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