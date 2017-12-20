Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim yorumu
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol. Dursun Özbek'in gerçekleştirdiği basın toplantısında Fatih Terim için söylediği sözleri değerlendirdi.
NTV Spor’daki Spor Servisi programında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dünkü basın toplantısı konuşuldu.
Özbek’in, seçim kararı almalarının nedenleri üzerinde durduğu toplatıya ilişkin “'Terim geliyor mu, ne zaman geliyor, kongre neden 5 ay önceden yapılıyor, mayısta yeniden kongre olacak mı?' sorularının yanıtlarının alınacağını zannettik ama olmadı” denilirken, Mehmet Demirkol şunları söyledi:
Başkan ne taahhüdü veriyor, anlamaladım. Zarar etmeyeceğiz diyor, zaten öyle olmalı, işin bu. Peki bu gerçekleşmezse yaptırımı ne olacak?
‘Fatih Terim gönlünüzden geçen isim mi?’ sorusuna cevap bile vermedi. Yönetimin gündemiyle, kamuyonun gündemi birbiriyle alakasız. Bu kadar birbirinden kopuk, tabanından kopmuş yönetimler yaşayamaz.
Tabandan (taraftardan) yükselen sesle; 1000 twitle Tudor’u getirdiler. Ortalık Terim diye yıkıırken cevap bile vermiyor. Bunun adı saçmalık.
Taraftarın sloganı ‘Ya Terim ya gidin’ iken, başkan ‘Ne Terim ne de giderim’ diyor. Dolayısıyla taraftarla yönetim arasında bağlantı yok. Yönetimle kongre arasında da yok.
Hiç kimse sorduğu soruların yanıtını alamadı. Bu baskın bir seçimdir, tam bir esnaf işidir deniyor. Kulüp bu esnaf zihniyetinden kurtulmalı, Galatasaray uluslarası bir markadır ve Talimhane esnafı zihniyetiyle yönetilemez. Bazı durumlarda bu esnaf zihniyetinin karşılığı vardır ama burada bitti, duvara tosladı.
‘Ne olacak?’ deniyor, ‘Ya dur, bende hallederiz’, ‘Ayıp ediyorsun, bende paran kaldı mı senin’ diyor başkan. 'Bu Cuma’yı geçireyim haftaya bakarız' durumu bu ama burası Galatasaray...