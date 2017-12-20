Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim yorumu

Hiç kimse sorduğu soruların yanıtını alamadı. Bu baskın bir seçimdir, tam bir esnaf işidir deniyor. Kulüp bu esnaf zihniyetinden kurtulmalı, Galatasaray uluslarası bir markadır ve Talimhane esnafı zihniyetiyle yönetilemez. Bazı durumlarda bu esnaf zihniyetinin karşılığı vardır ama burada bitti, duvara tosladı.



‘Ne olacak?’ deniyor, ‘Ya dur, bende hallederiz’, ‘Ayıp ediyorsun, bende paran kaldı mı senin’ diyor başkan. 'Bu Cuma’yı geçireyim haftaya bakarız' durumu bu ama burası Galatasaray...