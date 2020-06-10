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  3. 10 Haziran 2020 15:34

Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!

Milyonlarca insanın merak ettiği ve kapalı kapılar ardından hayatını sürdürdüğü Kuzey Kore, kendini tanıtmak ve ulaşılabilir olmak için bir Youtube kanalı açtı.

Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!

Daha çok lideri Kim Jong-Un'un nükleer füze denemeleri ve savaş mesajları ile haberleri çıkan Kuzey Kore 'kendini daha doğru tanıtmak için' daha ulaşılabilir bir yol tercih etti.

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Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!

Kapalı rejimini uluslararası izleyicilere tanıtma şeklini değiştirmek isteyen ülke, Kuzey Koreli 'YouTuber'lar aracılığıyla bunu başarmayı amaçlıyor.

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Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!

Ülkenin devlet kanallarının geleneksel propaganda paylaşımları ile tezat oluşturan gelişmenin, Kim Jong-Un ve kardeşinden gelen talimatın ardından yapıldığına inanılıyor.

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Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!

Kuzey Kore rejimi tarafından yönetildiğine inanılan bir YouTube kanalı olan ve Ağustos 2017'de kurulan Echo DPRK bu zamana kadar 40 video yükledi ve 13 binden fazla abone kazandı.

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