Milyonlarca insanın merak ettiği Kuzey Kore'de bir gün!
Milyonlarca insanın merak ettiği ve kapalı kapılar ardından hayatını sürdürdüğü Kuzey Kore, kendini tanıtmak ve ulaşılabilir olmak için bir Youtube kanalı açtı.
Daha çok lideri Kim Jong-Un'un nükleer füze denemeleri ve savaş mesajları ile haberleri çıkan Kuzey Kore 'kendini daha doğru tanıtmak için' daha ulaşılabilir bir yol tercih etti.
Kapalı rejimini uluslararası izleyicilere tanıtma şeklini değiştirmek isteyen ülke, Kuzey Koreli 'YouTuber'lar aracılığıyla bunu başarmayı amaçlıyor.
Ülkenin devlet kanallarının geleneksel propaganda paylaşımları ile tezat oluşturan gelişmenin, Kim Jong-Un ve kardeşinden gelen talimatın ardından yapıldığına inanılıyor.