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  3. 14 Nisan 2017 21:41

Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme

''AYKUT KOCAMAN F.BAHÇE'YE GİDER''

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geleceğini düşünüyorum. Aykut hocanın isminin çok erken gündeme gelmesi hocaya zarar verebilir. Bence Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe için doğru karardır.

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Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme

''KOCAMAN, BU LAFLARI HAK ETMİYOR''

Eğer anlaşma sağlandıysa, hoca ve Konyaspor arasında medeni şekilde yollar ayrılır. Hocaya çok ağır laf ediyorlar ama bunları hak etmiyor.

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Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme

''SNEIJDER, F.BAHÇE'YE GİTMEZ''

Sneijder - Fenerbahçe işi olmaz, zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin de öyle bonservis verecek bir durumu yok

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