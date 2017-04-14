Rıdvan Dilmen: Bana küfür ettirme
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSpor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
''AYKUT KOCAMAN F.BAHÇE'YE GİDER''
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geleceğini düşünüyorum. Aykut hocanın isminin çok erken gündeme gelmesi hocaya zarar verebilir. Bence Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe için doğru karardır.
''KOCAMAN, BU LAFLARI HAK ETMİYOR''
Eğer anlaşma sağlandıysa, hoca ve Konyaspor arasında medeni şekilde yollar ayrılır. Hocaya çok ağır laf ediyorlar ama bunları hak etmiyor.