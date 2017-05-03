  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Mayıs 2017 16:46

Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Başakşehirlilerin açtığı kumar makinesi önündeki 'şeytan’ ve ‘tokmak’ pankartlarına karşı harekete geçen Rıdvan Dilmen, savcılığa başvuracağını söyledi.

Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Spor dünyasının iki tanınmış ismi Rıdvan Dilmen ile Göksel Gümüşdağ arasındaki gerginlik kızışıyor.

1/ 7
Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Medipol Başakşehirli futbolcuların iki gazeteciyi darp etmesi sonrası Başkan Gümüşdağ ile karşı karşıya gelen Dilmen, kulübün Volkan Babacan'a ceza vermeyip Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakmasına tepki göstermiş, TFF'yi de kıyasıya eleştirmişti.

2/ 7
Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Federasyon başkanlığına adaylığını koyan eski futbolcu, bu kez Medipol Başakşehir tribününe asılan ‘kumar makinesi önündeki şeytan' pankartını hedef aldı.

3/ 7
Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Söz konusu pankartla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, “Bunun sorumlusu açanlar değil Göksel Bey (Gümüşdağ). ‘Bu pankart ne oluyor' demeli. Gerçi eski arkadaşıymışım, öyle dedi.

4/ 7