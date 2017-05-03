Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !
Başakşehirlilerin açtığı kumar makinesi önündeki 'şeytan’ ve ‘tokmak’ pankartlarına karşı harekete geçen Rıdvan Dilmen, savcılığa başvuracağını söyledi.
Spor dünyasının iki tanınmış ismi Rıdvan Dilmen ile Göksel Gümüşdağ arasındaki gerginlik kızışıyor.
Medipol Başakşehirli futbolcuların iki gazeteciyi darp etmesi sonrası Başkan Gümüşdağ ile karşı karşıya gelen Dilmen, kulübün Volkan Babacan'a ceza vermeyip Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakmasına tepki göstermiş, TFF'yi de kıyasıya eleştirmişti.
Federasyon başkanlığına adaylığını koyan eski futbolcu, bu kez Medipol Başakşehir tribününe asılan ‘kumar makinesi önündeki şeytan' pankartını hedef aldı.