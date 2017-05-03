Rıdvan Dilmen savcılığa gidiyor !

Medipol Başakşehirli futbolcuların iki gazeteciyi darp etmesi sonrası Başkan Gümüşdağ ile karşı karşıya gelen Dilmen, kulübün Volkan Babacan'a ceza vermeyip Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakmasına tepki göstermiş, TFF'yi de kıyasıya eleştirmişti.