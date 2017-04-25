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  3. 25 Nisan 2017 17:58

Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehirli futbolcularla gazeteciler arasında yaşanan kavga sonrası Başakşehir Kulübü'nün futbolculara eşit ceza vermediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehirli futbolcularla gazeteciler arasında yaşanan kavga sonrası Başakşehir Kulübü'nün futbolculara eşit ceza vermediğini söyledi.

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Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Dilmen, “Orada yaşını başını almış terbiyesiz bir adam ‘Burası Rize' deyip anasına avradına küfrediyor.

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Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Gazeteci arkadaşımız mağdur edildi orada, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk kurban edildi? Volkan Babacan, Mahmut'u, Emre Belözoğlu'nu niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Ailevi duyguları çok iyi kulüpse o zaman hepsi kadro dışı kalsın. Adaletsizlik yapmasınlar.

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Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Zamanında Melo arkadaşını dövdü. Bilica sağı solu kazdı. Kokainden yargılanan adam bu ülkede üç kez teknik direktörlük yaptı, taraftarın ağzına burnuna gaz sıktılar, hakem odasına indiler ki; şu anda aralarında TFF yönetim kurulunda olan adam var.

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