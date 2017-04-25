Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehirli futbolcularla gazeteciler arasında yaşanan kavga sonrası Başakşehir Kulübü'nün futbolculara eşit ceza vermediğini söyledi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehirli futbolcularla gazeteciler arasında yaşanan kavga sonrası Başakşehir Kulübü'nün futbolculara eşit ceza vermediğini söyledi.
Dilmen, “Orada yaşını başını almış terbiyesiz bir adam ‘Burası Rize' deyip anasına avradına küfrediyor.
Gazeteci arkadaşımız mağdur edildi orada, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk kurban edildi? Volkan Babacan, Mahmut'u, Emre Belözoğlu'nu niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Ailevi duyguları çok iyi kulüpse o zaman hepsi kadro dışı kalsın. Adaletsizlik yapmasınlar.