Rıdvan Dilmen’den Başakşehir yönetimine sert sözler

Zamanında Melo arkadaşını dövdü. Bilica sağı solu kazdı. Kokainden yargılanan adam bu ülkede üç kez teknik direktörlük yaptı, taraftarın ağzına burnuna gaz sıktılar, hakem odasına indiler ki; şu anda aralarında TFF yönetim kurulunda olan adam var.