Roberto Carlos için olay iddia !
Alman gazeteci Hajo Seppelt, eski Fenerbahçeli Roberto Carlos ile ilgili şok bir iddiada bulundu.
Alman gazeteci, Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos ile ilgili şok bir iddiada bulundu.
(Hürriyet)
Almanya’nın ARD televizyonunda yayımlanan bir belgeselde, 2002 Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya Milli Takımı’nda en az iki futbolcunun doping yaptığı öne sürüldü. Bu isimlerden biri de Roberto Carlos.
Gazeteci Hajo Seppelt’in ‘Doping hakkındaki büyük sır: Brezilya’nın kirli oyunu’ isimli belgeselinin iddiasına göre Doktor Julio Cesar Alves uzun süredir ülkedeki birçok sporcuya steroid ve EPO sağlarken, Brezilyalı ünlü atlet Eliane Pereira da bu iddiayı doğrulayarak “17 yaşından bu yana Alves bana doping içeren ürünler veriyordu” dedi.
2015’te yapılan soruşturmada savcı karşısına çıkan Dr. Alves hakkında hazırlanan iddianamede, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Brezilya Milli Takımı futbolcusu Roberto Carlos’un Temmuz 2002’de Alves’i ziyaret ettiği belirtildi. Filmde, kendisine performans artırıcı talebiyle gelen muhabirin gizli kamerasına konuşan Alves, Roberto Carlos ile ilgili şunları söyledi: