Roberto Carlos için olay iddia !

2015’te yapılan soruşturmada savcı karşısına çıkan Dr. Alves hakkında hazırlanan iddianamede, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Brezilya Milli Takımı futbolcusu Roberto Carlos’un Temmuz 2002’de Alves’i ziyaret ettiği belirtildi. Filmde, kendisine performans artırıcı talebiyle gelen muhabirin gizli kamerasına konuşan Alves, Roberto Carlos ile ilgili şunları söyledi: