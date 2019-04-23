Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ödülünü kim kazandı, sembol ödülü kimlerin oldu? sorularını cevapları belli oldu. Survivor'ın dün yayınlanan 53. bölümünde otomobil ödülünü Hikmet, sembolleri ise Emre ve Büşra kazandı.



Survivor Türkiye Yunanistan’da heyecanla beklenen araba oyunu 22 Nisan Pazartesi günü oynandı.