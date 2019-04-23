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  3. 23 Nisan 2019 09:59

Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde araba ödülünü kim kazandı, sembol ödülü kimlerin oldu? sorularını cevapları belli oldu. Survivor'ın dün yayınlanan 53. bölümünde otomobil ödülünü Hikmet, sembolleri ise Emre ve Büşra kazandı.

Survivor Türkiye Yunanistan’da heyecanla beklenen araba oyunu 22 Nisan Pazartesi günü oynandı.

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Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Survivor 2019 yarışmacıları araba ödülü için kıyasıya mücadele ettiler.

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Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Birleşme partisinden sonra oynanan ilk araba oyununda siyah ve beyaz takı marasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

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Survivor'da araba ve sembol ödülünü kim kazandı ?

Araba oyununu 10'a 9 beyaz takım kazanarak, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı.

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