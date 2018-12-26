Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi
Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı belirtilen tünel gizemini koruyor.
Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.
İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.