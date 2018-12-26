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  3. 26 Aralık 2018 11:09

Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi

Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı belirtilen tünel gizemini koruyor.

Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

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Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi

Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.

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Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi

İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.

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Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülemedi

Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.

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