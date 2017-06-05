Trabzonspor'dan Hikmet Karaman için olay sözler
Trabzonspor Kulübü Yöneticilerinden Gökhan Saral, Rizespor'un küme düştüğü maç sonrası Trabzonspor'u suçlayan Hikmet Karaman'a sert yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü Yöneticilerinden Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. Saral, bordo-mavili kulübün gündemiyle ilgili olarak çarpıcı sözler söyledi.
Saral’ın Radyospor’da yaptığı açıklamalar şu şekilde:
(Ajansspor)
"Onun Trabzonspor camiasına söz etme haddi olamaz"
Esasında konuşulmaması gereken bir konu. Ben birçok konuda fikir beyan ettim, duruş gösterdim. Ligden düşen takımların derdinde olmayıp da giderayak nasıl reklamımı yaparım diyen yöneticilerle karşı karşıyayız. Bizim komşumuzdur. Ama son derece üzgünüm. Rizespor’da Remzi Kazmaz diye bir beyendi var. Kendisini kınadığımı, hukukçu kimliğine yakışmayan bir üslup ve paronaya hali görüyorum. Farkında olmadan kendini rezil ediyor. Bu hiç hoş değil. Onun Trabzonspor camiasına söz etme haddi olamaz. Remzi Kazmaz’ın ne dediğini artık takip etmiyorum. Medyanın aktif kullanıldığı yıllardayız. Kulüplerimizin değerleri de bize neden susuyorsunuz diye baskı yapıyor. Beyefendi bir avukat. Ama suç içerikli, iftira içerikli şeyler söylüyor. Tabi ki bunun başkanımızın koordinasyonluğunda kulübümüz bir açıklama yaptı. Hikmet Karaman’a teknik direktör diyemeyeceğim. Protokolde maçları izlemeye geldiğinde kendisinden 30 koltuk ötede oturan bir insanım. Hikmet Karaman şikeye adı bulaşmış, tapeleri düşmüş bir insandır. Şimdi Rizespor’un düşmesinden en rahatsız olan kulüp Trabzonspor’dur. Başkan ve yönetim kurulu olarak Karadeniz takımlarının hepsinin güçlü olmasından yanayız. Rizespor’a da iyi oyuncular vermişizdir. Rizespor’a Sadri Şener döneminde 2 oyuncu vermiştik. Faruk Bey de ricacı olmuştu bu oyuncuların verilmesi konusunda.
"Bazı teknik adamların nefret tohumları..."
Küme düşmüş bir takımın başkanı olduğu için ilk etapta cevap vermedik. Üzgünler, konuşuyorlar dedik. Ama olayın üstünden zaman geçmesine rağmen aynen devam ediyorlar. Ligin sonuna kadar biz mi sizi son sıralarda tuttuk? Hikmet Karaman’ın başarısızlığını da Hikmet Karaman’ı da konuşmak istemem. Siz bu camianın hocasısınız. Defalarca Rizespor düştü, çıktı. Düştüğü yerden de kalkacaktır.
“Bu şehir bunu unutmaz” diyor. Siz bu şehrin nesisiniz? Yarın bavulunuzu toplayıp gideceksiniz. Ben istifa edip gidiyorum demek yerine, Trabzonspor’a laf etme özgüvenini nereden buluyorsunuz? Derdiniz reklam ise gerekli reklamı yaptınız. Karadeniz’in iki büyük şehri, birbirinden kız alıp, kız vermişler. Bazı teknik adamların nefret tohumları dikmesine müsaade etmeyiz. Kamuoyundaki konuya son noktayı koymak istiyorum. Yönetici olduğumdan beri en isabetli açıklamayı yaptığımızı düşünüyorum. Başkanımız çok güzel bir açıklama kaleme almış.