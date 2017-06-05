Trabzonspor'dan Hikmet Karaman için olay sözler

"Onun Trabzonspor camiasına söz etme haddi olamaz"



Esasında konuşulmaması gereken bir konu. Ben birçok konuda fikir beyan ettim, duruş gösterdim. Ligden düşen takımların derdinde olmayıp da giderayak nasıl reklamımı yaparım diyen yöneticilerle karşı karşıyayız. Bizim komşumuzdur. Ama son derece üzgünüm. Rizespor’da Remzi Kazmaz diye bir beyendi var. Kendisini kınadığımı, hukukçu kimliğine yakışmayan bir üslup ve paronaya hali görüyorum. Farkında olmadan kendini rezil ediyor. Bu hiç hoş değil. Onun Trabzonspor camiasına söz etme haddi olamaz. Remzi Kazmaz’ın ne dediğini artık takip etmiyorum. Medyanın aktif kullanıldığı yıllardayız. Kulüplerimizin değerleri de bize neden susuyorsunuz diye baskı yapıyor. Beyefendi bir avukat. Ama suç içerikli, iftira içerikli şeyler söylüyor. Tabi ki bunun başkanımızın koordinasyonluğunda kulübümüz bir açıklama yaptı. Hikmet Karaman’a teknik direktör diyemeyeceğim. Protokolde maçları izlemeye geldiğinde kendisinden 30 koltuk ötede oturan bir insanım. Hikmet Karaman şikeye adı bulaşmış, tapeleri düşmüş bir insandır. Şimdi Rizespor’un düşmesinden en rahatsız olan kulüp Trabzonspor’dur. Başkan ve yönetim kurulu olarak Karadeniz takımlarının hepsinin güçlü olmasından yanayız. Rizespor’a da iyi oyuncular vermişizdir. Rizespor’a Sadri Şener döneminde 2 oyuncu vermiştik. Faruk Bey de ricacı olmuştu bu oyuncuların verilmesi konusunda.