Turgay Kıran: Galatasaray'a UEFA'dan ceza gelecek
Galatasaray'ın eski yöneticisi Turgay Kıran, Sarı kırmızılı ekibe UEFA tarafından ceza geleceğini açıkladı.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı kırmızılı kulübün sportif ve mali açıdan elde ettiği başarısız sonuçlar sonrasında Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağını iddia eden Kıran, '3-5 çaycı kovmakla feda olmaz' dedi.
(Sporx)
İşte Turgay Kıran'ın açıklamaları;
Aylardır tekrarlıyorum Galatasaray'ın gidişatı hem sportif açıdan hem mali açıdan belliydi. Kötü günlerin geleceği çok açıkca belliydi.
Taraftarlar haklı çünkü onları mali ilgilendirmiyor ama sportif başarı ilgilendiriyor. Hiçbir konuda başarımız yok ama bunlar zaten belliydi.
Yapılan kadrolardan, alınan kararlardan belliydi. Bana çok sürpriz olmadı ama ben her defasında söyledim, söylüyorum Dursun Özbek gitmeli. 80 milyon kasaya para verdiği söyleniyor doğru ya da yanlış bilemiyorum.
Çoğu doğruları söylemiyor artık bunların. Sanırım onu garantiye almak istiyor. Bir zamanlar rahmetli Özhan Canaydın '70 milyon veren gelsin, Galatasaray'a başkan olsun' demişti. Herhalde O'nun izini izliyor arkadaşlar... Bu kadar başarısızlığın ardından orada kalmak, hakikaten hiç yakışmıyor Galatasaray başkanlarına. Galatasaray başkanları bakarlar, yapabilirler, yapamazlar ve istifa da önemli bir müessesedir ve bunu uygularlar. Zamanında Faruk da (Süren) bunu uyguladı.
Bu kadar başarısız bir dönem Galatasaray geçirmedi. Tabii bizi ilgilendiren sportif başarı ve mali başarının da olması. Dolayısıyla Riva ve Florya'yı da kaybettik, verdik. Bilmediğimiz bir dipsiz kuyuya düşmüş durumdayız. Galatasaray'ın geleceğini ne kurtaracak onu kimse bilemiyor. Bu kadar başarısız olunur mu? 4-0'lık bir hezimet Galatasaray'a yakışıyor mu? Başkanın bir an evvel bırakıp gitmesi gerekir. Yeni gelecek arkadaşlara şans tanırız, bir barış olur. Dolayısıyla herkes kırgın.