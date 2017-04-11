Turgay Kıran: Galatasaray'a UEFA'dan ceza gelecek

Bu kadar başarısız bir dönem Galatasaray geçirmedi. Tabii bizi ilgilendiren sportif başarı ve mali başarının da olması. Dolayısıyla Riva ve Florya'yı da kaybettik, verdik. Bilmediğimiz bir dipsiz kuyuya düşmüş durumdayız. Galatasaray'ın geleceğini ne kurtaracak onu kimse bilemiyor. Bu kadar başarısız olunur mu? 4-0'lık bir hezimet Galatasaray'a yakışıyor mu? Başkanın bir an evvel bırakıp gitmesi gerekir. Yeni gelecek arkadaşlara şans tanırız, bir barış olur. Dolayısıyla herkes kırgın.

