Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi
ABD'de Malatyaspor USA takımında teknik direktörlük yapacak olan eski futbolcu Ümit Karan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
ABD'de yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA takımında ilk teknik adamlık deneyimini yaşayacak eski milli futbolcu Ümit Karan, gelecekteki hedefinin Galatasaray Futbol Takımı'nı çalıştırmak olduğunu söyledi.
Bu yıl ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımın başına getirilen Ümit Karan, ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kendisine yurt dışında antrenörlük tecrübesi katıp, ilerleyen yıllarda Galatasaray Futbol Takımı'nda görev yapmak istediğini belirten eski milli futbolcu, "Hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak. İki-üç sene tecrübelenmek, ardından Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum ama şu an ki Galatasaray'ın başına geçmek istemem." ifadelerini kullandı.