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  3. 20 Temmuz 2017 18:18

Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

ABD'de Malatyaspor USA takımında teknik direktörlük yapacak olan eski futbolcu Ümit Karan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

ABD'de yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA takımında ilk teknik adamlık deneyimini yaşayacak eski milli futbolcu Ümit Karan, gelecekteki hedefinin Galatasaray Futbol Takımı'nı çalıştırmak olduğunu söyledi.

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Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

Bu yıl ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımın başına getirilen Ümit Karan, ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

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Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

Kendisine yurt dışında antrenörlük tecrübesi katıp, ilerleyen yıllarda Galatasaray Futbol Takımı'nda görev yapmak istediğini belirten eski milli futbolcu, "Hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak. İki-üç sene tecrübelenmek, ardından Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum ama şu an ki Galatasaray'ın başına geçmek istemem." ifadelerini kullandı.

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Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takıma yakışmadığını belirten Ümit Karan, şunları kaydetti:

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