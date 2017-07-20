Ümit Karan: FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi

Kendisine yurt dışında antrenörlük tecrübesi katıp, ilerleyen yıllarda Galatasaray Futbol Takımı'nda görev yapmak istediğini belirten eski milli futbolcu, "Hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak. İki-üç sene tecrübelenmek, ardından Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum ama şu an ki Galatasaray'ın başına geçmek istemem." ifadelerini kullandı.