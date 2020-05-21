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  3. 21 Mayıs 2020 21:51

Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Hong Kong'daki araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızını hamsterlar üzerinde test etti. Deneyler sonucunda maske takılmasının koronavirüsün yayılmasını yüzde 75’e kadar düşebileceği ortaya çıktı.

Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanları maskelerin Covid-19’a karşı koruyuculuğunu analiz etmek için ilginç bir deney yaptı.

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Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Araştırmacılar yarısı Covid-19’la enfekte olan diğer yarısı ise sağlıklı bir grup hamsterı kafeslere yerleştirdi.

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Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Kafeslerin bir kısmı maske malzemesi ile örtüldü. Farklı senaryolardaki virüs dağılımını inceleyen uzmanlar, hayvanların etrafının tamamen kapandığı durumlarda virüs yayılımının oldukça düştüğünü buldu.

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Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor

Bununla birlikte kafeslerin arasında Covid-19’lı hamsterların solunum damlacıklarını diğerlerine iletmesi amacıyla bir fan yerleştirildi.

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