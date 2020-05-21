Umut veren deney: Maske takmak virüsün yayılımını yüzde 75 azaltıyor
Hong Kong'daki araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma hızını hamsterlar üzerinde test etti. Deneyler sonucunda maske takılmasının koronavirüsün yayılmasını yüzde 75’e kadar düşebileceği ortaya çıktı.
Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanları maskelerin Covid-19’a karşı koruyuculuğunu analiz etmek için ilginç bir deney yaptı.
Araştırmacılar yarısı Covid-19’la enfekte olan diğer yarısı ise sağlıklı bir grup hamsterı kafeslere yerleştirdi.
Kafeslerin bir kısmı maske malzemesi ile örtüldü. Farklı senaryolardaki virüs dağılımını inceleyen uzmanlar, hayvanların etrafının tamamen kapandığı durumlarda virüs yayılımının oldukça düştüğünü buldu.