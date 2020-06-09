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  3. 09 Haziran 2020 16:03

Uzmanlar uyardı! D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

Uzmanlar D vitamini eksikliğine karşı uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalarda ve bölgelerde daha sık görüldüğü ile ilgili araştırmaların arttığını belirtti.

Uzmanlar uyardı! D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış antiviral yani virüslere karşı savaşan etkisine dair çalışmalar olduğunu da söyledi.

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Uzmanlar uyardı! D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

Dr. Öğr. Üyesi Alış ayrıca, “D vitamini aslında mucize vitaminlerden ve birçok hastalığın temelinde D vitamini eksikliğinin yattığı ile ilgili her geçen gün çalışmalar paylaşılıyor” dedi.

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Uzmanlar uyardı! D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamininin bağışıklık sistemini yükselten bir vitamin olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Koronavirüsün D vitamini eksikliği olan hastalar ve bölgelerde daha ağır seyrettiği ile ilgili araştırmalar artıyor. Bizim kendi gözlemimiz de D vitamini eksikliği olan hastalarda biraz daha farklı seyredebileceği yönünde oldu.

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Uzmanlar uyardı! D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamininin aslında immün modülatör dediğimiz bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi var. Antiviral etkisine dair çalışmalar da var." dedi.

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