Yeni araştırma: ''Tuzlu su ile gargara yapmak koronaya karşı etkili mi?''
İşkoçyalı araştırmacılar, tuzlu ile gargara yapmanın koronavirüsle savaşmaya yardımcı olduğunu ve semptomları hafifleterek hastalığın süresini kısaltabileceğini iddia etti.
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, tuzlu suyun öksürük ve soğuk algınlığını semptomlarını iyileştirdiğini ve hastalığın süresini kısalltığını bildirdi. Bilim insanları soğuk algınlığı virüslerine benzer semptomlara sahip yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı tuzlu suyun etkilerini araştırıyor. Bu kapsamda hafif Covid-19 semptomlarına sahip yetişkinlerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Hafif semptomları olan corona virüs hastaları şu anda paracetamol ve ibuprofen ile tedavi ediliyor. Ağır durumda olanlara ise dexamethasone ve remdevisir uygulanıyor. Ancak, bu ilaçların sınırlı etkisi kanıtlansa da hiçbiri tedavide yüzde yüze yakın bir etki gösteremiyor.
Bununla birlikte tuzlu suyun hücrelerin mikroorganizmaları parçalamak için kullandığı hipokloröz asiti salgılamak için hali hazırda farklı hastalıklarda tedavi amacıyla kullanıldığı belirtildi.