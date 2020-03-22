Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...
Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...
Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.