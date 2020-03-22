  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mart 2020 13:10

Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

1/ 101
Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

2/ 101
Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!

3/ 101
Yeşilçam filmlerinde inanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

4/ 101
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM