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  3. 18 Haziran 2017 14:01

Yıldız futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor ?

Türk Hava Yolları'nın Türkiye'de hangi takımı tuttuklarını sorduğu yıldız futbolcuların yanıtları herkesi şaşırttı. İşte dünyaca ünlü futbolcuların tuttukları Türk takımı...

Yıldız futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor ?

Alexis Sanchez - FENERBAHÇE

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Yıldız futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor ?

Benzema - GALATASARAY

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Yıldız futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor ?

Ribery - GALATASARAY

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Yıldız futbolcular Türkiye'de hangi takımları tutuyor ?

Casillas - BEŞİKTAŞ

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