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  3. 04 Mayıs 2020 21:05

Yılın yemek fotoğrafları seçildi! İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları

Dünya çapında düzenlenen ve beğeni ile takip edilen Pink Lady Yemek Fotoğrafçıları Yarışması sonuçları belli oldu. İşte birbirinden güzel yemek fotoğrafları.

Yılın yemek fotoğrafları seçildi! İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları

YARIŞMA BİRİNCİSİ

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Yılın yemek fotoğrafları seçildi! İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları

TARLADA YEMEK KATEGORİSİ

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Yılın yemek fotoğrafları seçildi! İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları

SATILIK YEMEK KATEGORİSİ

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Yılın yemek fotoğrafları seçildi! İşte 2020'nin en iyi yemek fotoğrafları

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

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