Diyarbakır'da 18 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, finalin Diyarbakır'da oynanacak olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi. "Maçın Diyarbakır'da olmasının bizim için ayrıca bir anlamı var. Maç saatine kadar tarihi mekanları dolaşıp Diyarbakır'ı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş ikitakım. İyi oynayan kazansın." diyen Hızlı, spora ait olan güzelliklerin bu karşılaşmada da yaşanması gerektiğine işaret etti. Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini aktardı.

