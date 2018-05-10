Diyarbakır'da 18 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Diyarbakır'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor. Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için sporseverler kente akın etti.
Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi.
Kupada 18 yıl sonra final maçına ev sahipliği yapacak Diyarbakır'a Fenerbahçe ve Akhisarsporlu taraftarların bazıları dünden itibaren kente ulaştı. Yoğunluk dolayısıyla kentteki otellerde yer kalmazken, maç öncesi il dışından gelen futbolseverler tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare başta olmak üzere kentteki tarihi mekanları geziyor.
Diyarbakırlılar, şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyondan memnuniyet duyarken, maç öncesi sporseverlerin formalarıyla kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, finalin Diyarbakır'da oynanacak olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi. "Maçın Diyarbakır'da olmasının bizim için ayrıca bir anlamı var. Maç saatine kadar tarihi mekanları dolaşıp Diyarbakır'ı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hedefimiz kupayı almak. İyi bir maç ve taraftarıyla bütünleşmiş ikitakım. İyi oynayan kazansın." diyen Hızlı, spora ait olan güzelliklerin bu karşılaşmada da yaşanması gerektiğine işaret etti. Hızlı, Akhisarspor'un kazanmasını ve kupayla dönmeyi beklediklerini aktardı.