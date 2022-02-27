Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı
Bölgesel Amatör Lig'deki Diyarbakırspor ile Bağlar Belediyespor maçı sonrası tribünde Diyarbakırspor taraftarları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, aynı kentin takımı Bağlar Belediyespor'u Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladı.
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İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında fileler, 4 golle havalandı. 2-2 berabere biten maçın ardından Diyarbakırspor taraftarları tribünde kavga etti.
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Futbolcular soyunma odalarına yönlendirilirken, bazı taraftarlar pet şişe fırlattı.
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Polisin araya girmesiyle kavga sona ererken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
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