Doğuştan elleri ve ayakları yokken yüzme ve karete şampiyonu olup tam 95 kupa kazandı!

Yüzme serüveninin aslında protezlerini daha rahat kullanabilmek amacıyla başladığını belirten 34 yaşındaki Demir, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Yüzmeyi öğrenmem tam 6 ay sürdü ve çok zorlandım. Ama 6 ayın sonunda ilk şampiyonluğumu Brezilya'da kazandım. Bu engelleri aşıp güzel bir hikaye yazmam gerekiyordu ve yazdım da."