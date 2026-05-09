Doğuştan elleri ve ayakları yokken yüzme ve karete şampiyonu olup tam 95 kupa kazandı!
Elleri ve ayakları olmadan doğan Hamit Demir, hayata küsmek yerine azmiyle destan yazıyor. "Güzel bir hikaye yazmam istendi, ben de yazdım" diyen milli sporcu, 95 madalyanın yanına dünya ve Avrupa şampiyonluklarını sığdırdı. Yüksek lisans mezunu bir devlet memuru, tiyatrocu ve şampiyon bir yüzücü olan Demir; şimdi rotasını 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na ve siyasete çevirdi.
Kaynak: İHA
Milli yüzücü Hamit Demir, doğuştan gelen fiziksel engellerini sadece sporla değil; sanat, eğitim ve azimle aşarak Türkiye’nin gururu oldu.
2 eli ve 2 ayağı olmadan kazandığı 95 madalya ile "başarı tesadüf değildir" sözünün canlı örneği haline geldi.
Yüzme serüveninin aslında protezlerini daha rahat kullanabilmek amacıyla başladığını belirten 34 yaşındaki Demir, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Yüzmeyi öğrenmem tam 6 ay sürdü ve çok zorlandım. Ama 6 ayın sonunda ilk şampiyonluğumu Brezilya'da kazandım. Bu engelleri aşıp güzel bir hikaye yazmam gerekiyordu ve yazdım da."
Eğitim hayatını engelli olmayan arkadaşlarıyla rekabet ederek tamamlayan Demir, başarısını sadece havuzla sınırlamadı.
