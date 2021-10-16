Drogba'dan Fenerbahçe taraftarına ırkçılık suçlaması
Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba futbol oynadığı dönemde maruz kaldığı ırkçılığı ve mücadele yöntemini açıkladı.
Bir dönem Galatasaray 'da top koşturan dünya yıldızı Didier Drogba, France TV'ye açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki isim Türkiye, İngiltere ve Fransa'da oynadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını ancak bunları umursamadığını açıkladı.
" Fenerbahçe maçları, İngiltere ve Fransa'da ırkçılıkla karşılaştım" Drogba, "Benim gözümde ırkçılıkla mücadele etmenin birkaç yolu var. Bunlar kişisel şeyler. Fenerbahçe maçlarında ırkçılıkla karşılaştım umursamadım. İngiltere'de ve Fransa'da da karşılaştım ama umursamadım. Bunun cehalet olduğunun farkındayım." ifadelerini kullandı.
"En güçlü olmayı tercih ettim" Didier Drogba ırkçı ve sayıgısız insanlarla mücadele yöntemini de anlattı. "İyi bir izlenim bırakmak için yaptığım işte disiplinde en iyisi ve en güçlü olmayı tercih ettim" diyen Didier Drogba, "Bu benim saygıyı zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyorsun ama bana katlanmak zorundasın, güçlü olduğum için beni alkışlamalısın. Bu benim ırkçı ve aptal insanlarla savaşma yöntemim oldu." diye konuştu.
Marsilya'da gösterdiği performansla Chelsea'ye transfer olan Didier Drogba, 8 sezon oynadığı İngiliz devinde dünyanın en iyi futbolcuları arasında girdi. Golcü oyuncu Maviler'de 16 kupa kazandı.