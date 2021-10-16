Drogba'dan Fenerbahçe taraftarına ırkçılık suçlaması

"En güçlü olmayı tercih ettim" Didier Drogba ırkçı ve sayıgısız insanlarla mücadele yöntemini de anlattı. "İyi bir izlenim bırakmak için yaptığım işte disiplinde en iyisi ve en güçlü olmayı tercih ettim" diyen Didier Drogba, "Bu benim saygıyı zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyorsun ama bana katlanmak zorundasın, güçlü olduğum için beni alkışlamalısın. Bu benim ırkçı ve aptal insanlarla savaşma yöntemim oldu." diye konuştu.