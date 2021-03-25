Dünya basını böyle gördü: ''Portakallar rezil oldu''
Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.
Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.
1 / 20
Haberde, Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin yeni bir takım oluşturduğu ve 3 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın iki takım arasında fark yarattığı belirtildi.
2 / 20
Algemeen Dagblad gazetesi, "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor" başlığını atarak, Frank de Boer idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı.
3 / 20
Haberde, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz'ın, attığı 3 gollle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi.
4 / 20