Dünya çapında bir ilk olacak dev 19 Mayıs Stadyumu'nun son hali dron kamerasında

Ankara'nın simgesi olacak 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı hızla ilerliyor. Drone ile kaydedilen son görüntülerde, stadyumun çelik çatısının montaj aşamasına geldiği ve yapısal iskeletin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü. Eski stadyum 2018 yılında yıkılmış ve yerine modern, çok amaçlı bir tesis inşa edilmeye başlanmıştı. Yeni stadyum, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ve sadece futbol maçları için değil; kongre, kültürel etkinlikler ve farklı spor branşları için de kullanılabilecek.