Dünya çapında bir ilk olacak dev 19 Mayıs Stadyumu'nun son hali dron kamerasında
Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek olan Ankara'da yapımı süren 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı hızla devam ediyor.
Ankara'nın simgesi olacak 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı hızla ilerliyor. Drone ile kaydedilen son görüntülerde, stadyumun çelik çatısının montaj aşamasına geldiği ve yapısal iskeletin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü. Eski stadyum 2018 yılında yıkılmış ve yerine modern, çok amaçlı bir tesis inşa edilmeye başlanmıştı. Yeni stadyum, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ve sadece futbol maçları için değil; kongre, kültürel etkinlikler ve farklı spor branşları için de kullanılabilecek.
Stadyumun çatı yapısı 17 bin ton ağırlığında ve dünya çapında tek olma özelliğini taşıyor. Toplam 182 bin 984 parçadan oluşan çelik çatı, mühendislik hesaplamalarına göre dayanıklılığı ve güvenliği en üst seviyede sağlamak için tasarlandı. Çatı, ODTÜ ve İTÜ tarafından onaylanan statik hesaplara uygun olarak 8 farklı betonarme temele oturtuluyor ve tribün betonarmesine 4 farklı noktadan süper kayıcı mesnetlerle bağlanıyor.
Tamamlandığında stadyum; ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze ve konferans salonları gibi birimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için de alanlar bulunacak.
Taraftarların ve sporcuların konforu düşünülerek tasarlanan stadyumda, 695 açık ve 460 kapalı otopark kapasitesi bulunacak.