Dünya devi Arda Güler'in peşinde
Fenerbahçe'nin 'Altın Çocuğu' olarak anılan ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettiren 17 yaşındaki Arda Güler'e dev talip.
Fenerbahçe'nin 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon A Takıma yükselen ve süre bulduğu anlarda sahadaki muhteşem performansıyla izleyenleri büyüleyen 17 yaşındaki yıldız adayı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. (Takvim)
Fenerbahçe'nin çok büyük beklentileri olduğu Arda Güler için birçok Avrupa kulübünün nabız yokladığı ancak 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu an için en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.
Borussia Dortmund'un Arda Güler için devreye girdiği ve Alman ekibinin genç oyuncuyu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.