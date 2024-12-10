Dünya futbolunun en iyi takımları listesi güncellendi

2024 yılında dünyanın en iyi takımları sıralaması belli oldu. "Dört Büyükler"den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sıralamada yükseliş gösterirken, Trabzonspor 15 sıra birden geriledi. Başakşehir'in ise 23 basamak birden yükselmesi dikkat çekti.

İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;