Dünya futbolunun en iyi takımları listesi güncellendi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın performanslarını değerlendirerek en iyi takımları belirledi. Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi takımları...
2024 yılında dünyanın en iyi takımları sıralaması belli oldu. "Dört Büyükler"den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sıralamada yükseliş gösterirken, Trabzonspor 15 sıra birden geriledi. Başakşehir'in ise 23 basamak birden yükselmesi dikkat çekti.
İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;
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1. REAL MADRİD
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2. ATALANTA
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3. BAYER LEVERKUSEN
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