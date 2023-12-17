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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı

Türkiye'den iki takımın final oynadığı, VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı Dynavit'in kupayı kazandığı Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına seçilen 7 sporcunun 6'sı bu iki takımdan çıktı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı - Resim: 1

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, kupayı 3. kez müzesine götürdü. 

 

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı - Resim: 2

Kupa töreninin ardından şampiyonanın rüya takımı da açıklandı.

 

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı - Resim: 3

Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

 

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Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı - Resim: 4

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları ise (rüya takım) şöyle:

 

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