Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcuı
Türkiye'den iki takımın final oynadığı, VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı Dynavit'in kupayı kazandığı Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına seçilen 7 sporcunun 6'sı bu iki takımdan çıktı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, kupayı 3. kez müzesine götürdü.
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Kupa töreninin ardından şampiyonanın rüya takımı da açıklandı.
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Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları ise (rüya takım) şöyle:
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