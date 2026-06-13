Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay'ı farklı yendi!

Bu golün getirdiği özgüvenle ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekipte sahneye çıkan isim Folarin Balogun oldu. 31. dakikada Pulisic'in geliştirdiği atakta topla buluşan Balogun, şık ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının duraklama anlarında (45+5) ise Tilman’ın harika ara pasını kontrol eden Balogun, iki Paraguaylı savunmacıyı çalımlayarak topu sol üst köşeye astı ve ABD soyunma odasına 3-0'lık rahat bir üstünlükle gitti.