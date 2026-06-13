Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay'ı farklı yendi!
A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası heyecanı, A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği D Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmayla resmen başladı. Ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Los Angeles Stadyumu’nda ağırladığı Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla ve gövde gösterisiyle giriş yaptı.
Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan taraf ev sahibi ABD oldu. Henüz 7. dakikada yıldız oyuncu Pulisic'in rakiplerini ekarte ederek ceza sahasına girmesi ve McKennie'ye çıkardığı topla tehlike büyüdü. McKennie'nin içeri çevirdiği topu uzaklaştırmak isteyen Bobadilla, talihsiz bir ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndererek ABD'yi 1-0 öne geçirdi.
Bu golün getirdiği özgüvenle ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekipte sahneye çıkan isim Folarin Balogun oldu. 31. dakikada Pulisic'in geliştirdiği atakta topla buluşan Balogun, şık ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının duraklama anlarında (45+5) ise Tilman’ın harika ara pasını kontrol eden Balogun, iki Paraguaylı savunmacıyı çalımlayarak topu sol üst köşeye astı ve ABD soyunma odasına 3-0'lık rahat bir üstünlükle gitti.
Paraguay'ın Tek Golü ve Kapanış Reyna'dan
İkinci yarıda skor avantajını koruyan ABD karşısında Paraguay, 73. dakikada teselli golünü buldu. Enciso’nun sol kanatta boşluğu iyi değerlendirip çıkardığı akıl dolu pasla topla buluşan Mauricio, Paraguay’ın turnuvadaki ilk golünü atarak skoru 3-1'e getirdi. Ancak maçın sonucunu belirleyen isim ev sahibi ekipten Giovanni Reyna oldu. 90+8. dakikada ceza sahası sağ çaprazından ayak dışıyla uzak köşeye harika bir vuruş yapan 23 yaşındaki Reyna, maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.