Dünya Kupası'nda skandal! Basın toplantısında masaya çıkan kediyi böyle fırlattı

KİMSE BEKLEMİYORDU

Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. O an herkes bu durumu normal karşıladı ve gülüşmeler yaşandı. Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu ise kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.