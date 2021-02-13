Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!
Geçtiğimiz haftalarda sahasında Udinese'yi 4-1 yenmeyi başaran Juventus’ta 2 gol atarak efsane futbolcu Pele’nin rekorunu kıran Cristiano Ronaldo bir ilki daha başardı. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yeni bir rekorla gündeme gelmeyi başardı.
Geçtiğimiz haftalarda Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenmeyi başarmış, Ronaldo bu maçta 2 kez ağları sarsmış ve 758 gole ulaşarak Pele'nin rekorunu kırmıştı.
Hatırlanacağı üzere İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 mağlup etti.
Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek 3 puanı alırken 2 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 758 gole ulaştı ve Pele'nin rekorunu kırdı.