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  3. 13 Şubat 2021 16:55

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!

Geçtiğimiz haftalarda sahasında Udinese'yi 4-1 yenmeyi başaran Juventus’ta 2 gol atarak efsane futbolcu Pele’nin rekorunu kıran Cristiano Ronaldo bir ilki daha başardı. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yeni bir rekorla gündeme gelmeyi başardı.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!

Geçtiğimiz haftalarda Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenmeyi başarmış, Ronaldo bu maçta 2 kez ağları sarsmış ve 758 gole ulaşarak Pele'nin rekorunu kırmıştı.

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!

Hatırlanacağı üzere İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 mağlup etti. 

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!

Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek 3 puanı alırken 2 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 758 gole ulaştı ve Pele'nin rekorunu kırdı.

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihe geçti!

Dünya yıldızı haline gelen Ronaldo yeni bir rekora imza attı.

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