Dünya yıldızı Neymar'a 1 milyar dolarlık gizemli miras!

HAYAT ÖYKÜSÜNDEN ETKİLENMİŞ

Kimliğini gizli tutan iş insanı, aldığı kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Neymar’ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir.”

Ayrıca Neymar’ın hayat öyküsünün kendisini derinden etkilediğini, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için böyle bir karar aldığını belirtti.