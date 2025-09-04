Dünya yıldızı Neymar'a 1 milyar dolarlık gizemli miras!
Brezilya'da kimliğini açıklamayan bir iş insanının, 1 milyar dolarlık servetini dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a bıraktığı iddia edildi.
Brezilya’da kimliğini açıklamak istemeyen bir iş insanı, vasiyetnamesinde Neymar’ı tek mirasçı olarak belirledi. Karar, Porto Alegre’deki 9. Noterlik’te 12 Haziran 2025 tarihinde resmi olarak kayda geçti.
1 MİLYAR DOLARLIK MİRAS
CNN Brezilya’nın aktardığı bilgilere göre, mirasın toplam değeri açıklanmasa da; gayrimenkuller, şirket hisseleri ve çeşitli yatırımları kapsadığı, büyüklüğünün ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
HAYAT ÖYKÜSÜNDEN ETKİLENMİŞ
Kimliğini gizli tutan iş insanı, aldığı kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Neymar’ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir.”
Ayrıca Neymar’ın hayat öyküsünün kendisini derinden etkilediğini, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için böyle bir karar aldığını belirtti.
Brezilyalı yıldızın basın ofisi, konuya dair herhangi bir bilgilendirme almadıklarını açıkladı.
Öte yandan ABD merkezli Sportico, Neymar’ın mevcut servetinin halihazırda 1,01 milyar dolar seviyesinde olduğunu duyurdu.