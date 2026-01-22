Dünyaca ünlü yıldız futbolcu ve eşine şoke eden suçlama
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lucas Hernandez ve eşi Amelia Ossa Llorente hakkında insan kaçakçılığı ve kayıt dışı işçi çalıştırmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lucas Hernandez, futbolseverleri şoke eden bir suçlamayla karşı karşıya...
İNSAN KAÇAKÇILIĞI, KÖLE ŞARTLARI VE SİLAH ZORU…
NTV'nin Paris Match dergisinden aktardığı habere göre Lucas Hernandez ve eşi Amelia Ossa Llorente, insan kaçakçılığı ve kayıt dışı işçi çalıştırma suçlamalarıyla savcılığa şikayet edildi.
Haberin ayrıntılarında çiftin, Kolombiyalı bir aileyi yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği ve kayıt dışı şekilde uzun saatler boyunca, "köle şartlarında" çalıştırmakla suçlandığı ifade edildi.
Konuyla ilgili Fransa'nın Versailles Savcılığı'na şikayette bulunulduğu belirtildi. Versailles Adli Mahkemesi'nden gelen bilgilerle de soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Ayrıca işçilerin bazı durumlarda hiç mola vermeden 84 saat boyunca aralıksız mesailere zorlandığı iddia edilirken, çiftin 2024'ün sonlarına doğru eve giren hırsızları durdurmak için işçileri silahla ateş etmeye zorladığı belirtildi. Kamera kayıtlarının bu iddiayı doğruladığı yazıldı.
SORUŞTURMA DOĞRULANDI
Versailles Adli Mahkemesi genel sekreterliğinden sorumlu başsavcı yardımcısı Laure De Boutray, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Savcılık gözetiminde Saint-Germain-en-Laye araştırma birliğine devredilmiş, kayıt dışı çalışma ve insan ticareti suçlamalarıyla ilgili bir soruşturmanın devam ettiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.