Dünyanın en garip stadyumları...
Bazı stadyumlar, biraz kaçık ve tuhaf olmasına rağmen, futbolun gerçekten her yerde oynanabileceğini kanıtlıyorlar. İşte dünyanın en garip stadyumları...
Bazı stadyumlar, biraz kaçık ve tuhaf olmasına rağmen, futbolun gerçekten her yerde oynanabileceğini kanıtlıyorlar. İşte dünyanın en garip stadyumları... TARTAN CİERNY BALOG Slovak minnows Tartan Cierny Balog'un hayranları, tribünlerinden geçen buharlı tren nedeniyle maç sırasında görüşlerini kısmen engelledi.
ESTADIO HERNANDO SILE
Bolivya'nın La Paz kentinde Estadio Hernando Siles, milli takımın yanı sıra rakipleri Club Bolivar ve The Strongest için futbol sahasıdır. Aynı zamanda konumu nedeniyle deplasman takımları için çok zor bir yer. Deniz seviyesinden 11,932 fit yükseklikte. LİONEL MESSİ BU SAHADA KUSMUŞTU Ünlü Lionel Messi, 2013 yılında Bolivya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası elemeleri sırasında sahada kustu ve irtifa hastalığından muzdaripti.
STADION VOZDOVA
Stadion Vozdovac, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bulunan bir stad. Stadyumun altında 2012 yılında inşa edilen bir McDonald's, KFC ve bir süpermarket var. Yani bir alışveriş merkezi ile iç içe...
ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA
Portekiz'in Braga takımının stadı... Euro 2004 öncesinde Monte Castro taş ocağından oyulmuştu. Temelde bir uçurumun üzerinde... Arsenal, 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilerek buradan ayrılmıştı. Çarpıcı bir manzara ve her iki stand da sahanın üzerinde çelik tellerle birbirine bağlı. Her biri 15.000'e kadar hayran taraftar kapasitesine sahip.