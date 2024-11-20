Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi tarafından yayınlanan 100 stadyumluk dünyanın en iyi stadyumları listesinde Türkiye'den 3 stadyum yer alabildi.
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini yayınladı. 100 stadyumluk dev listede Türkiye'den 3 stadyum da yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listede dikkat çeken statlar bulunuyor. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu listesinde ilk 10'a girmeyi başaran statlar...
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10. San Siro İtalya
9. Wembley İngiltere
8. Hotspur Stadium İngiltere
7. Camp Nou İspanya
6. Azteca Meksika
5. Estadio Monumental Arjantin
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4. Ibrox İskoçya
3. Signal Iduna Park Almanya
2. Maracana Brezilya
1. La Bombonera Arjantin
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69. Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul Türkiye
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