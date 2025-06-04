Dursun Özbek tarih verip, Osimhen bombasını patlatttı: Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon için Galatasaray'ı mı yoksa başka bir takımımı tercih edeceğine dair iddialar ve tartışmalar devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da gol makinesi Victor Osimhen ile yüksek bonservis bedeli nedeniyle yollar ayrılmaya hazırlanılırken sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'i gelecek sezon da kadrosunda tutabilmek için şartları zorladığı ortaya çıkmıştı.
Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Süper Lig'i Gol Kralı olarak tamamlayan Osimhen yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle zor bir transfer olduğu biliniyordu.
Galatasaray yönetiminin Osimhen'i gelecek sezon da kadrosunda tutabilmek için şartları zorladığı biliniyordu. Ancak beklenen transfer gerçekleşmedi.
Hatta 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon Euro maaş istediği bile öne sürülmüştü.