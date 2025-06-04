Dursun Özbek tarih verip, Osimhen bombasını patlatttı: Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da gol makinesi Victor Osimhen ile yüksek bonservis bedeli nedeniyle yollar ayrılmaya hazırlanılırken sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'i gelecek sezon da kadrosunda tutabilmek için şartları zorladığı ortaya çıkmıştı.